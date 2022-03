Vídeo flagra momento exato em que motociclistas são atingidos em cheio por carro

Um motociclista e o garupa estão em estado grave após furarem o sinal vermelho e colidirem contra um carro na noite deste sábado (12), na Avenida Segunda Radial, no setor Pedro Ludovico, região Sul de Goiânia.

Samuel Pereira de Arruda, de 26 anos, e João Victor Pereira da Vitória, de 24 anos, trafegavam na avenida sentido BR-153 ao Setor Pedro Ludovico em uma Honda modelo CG 150.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), eles não pararam no sinal vermelho e bateram de frente contra um carro, que havia acabado de arrancar devido ao sinal verde.

Com a colisão, os dois foram arremessados e caíram no asfalto, sofrendo lesões corporais gravíssimas. O Corpo de Bombeiros levou as vítimas inconscientes ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

A DICT não conseguiu identificar qual deles pilotava a moto no momento do acidente, mas informaram que um dos ocupantes não estava de capacete.

O motorista do carro realizou o teste de alcoolemia, que deu resultado negativo. Confira no vídeo o momento do acidente: