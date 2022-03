Jovem dá à luz após todos os testes possíveis indicarem que ela não estava grávida

Uma jovem, de 24 anos, causou o maior espanto nas redes sociais após tornar pública a história atípica que vinvenciou: uma gestação totalmente silenciosa.

Ellie Johson é britânica e contou que tomou anticoncepcional durante todos os meses da gravidez, inclusive realizou testes e ultrassons, por desencargo de consciência.

Nada realizado revelou o bebê que ela estaria esperando. Também não houve enjoos e ausência de menstruação. Estava absolutamente tudo normal.

“Essa é a parte engraçada da história que as pessoas gostam. Eu estava tomando anticoncepcional todos os dias e durante a minha gravidez. Não tive nenhum sintoma de gestação e menstruava todos os meses”, contou.

A grande descoberta só aconteceu no momento do parto, quando a moça foi urinar naturalmente e, enquanto fazia xixi, sentiu dores fortíssimas.

Ao chegar no hospital com as queixas, Ellie foi examinada e perceberam que ela estava completamente dilatada. Segundo depois, a cabeça do neném começou a sair.

“A dor era muito grande. Me colocaram de lado e a cabeça dela saiu. Esse foi o primeiro momento que percebi que estava em trabalho de parto”, relembrou.