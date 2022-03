(FOLHAPRESS) – A maioria dos brasileiros com direito aos valores a receber que estão sendo liberados pelo Banco Central desde a semana passada têm até 1 real, segundo dados divulgados pela autoridade monetária. Ao todo, 13,9 milhões vão sacar apenas alguns centavos.

O Sistema Valores a Receber passou a liberar, nesta segunda-feira (14), o segundo lote do dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras a nascidos entre 1968 e 1983. Empresas abertas neste período também podem ter direito. Ao todo, só 1.358 brasileiros terão valores acima de R$ 100 mil. Na faixa entre R$ 1,01 e R$ 10, são 8,7 milhões de beneficiários.

O resgate do dinheiro é feito no dia e na hora marcados pelo BC. Para saber quanto tem direito e fazer a transferência do valor é preciso acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. O primeiro lote foi liberado entre 7 e 14 de março. O segundo vai até sexta-feira (18).

Quem perde o prazo pode tentar a repescagem no sábado (19). Na próxima segunda (21), é a vez de quem nasceu após 1983 saber quanto vai receber e ter acesso ao dinheiro.

Há mais de dois meses os brasileiros esperam para saber quanto têm esquecido em bancos e instituições financeiras. A expectativa era receber uma pequena “fortuna”, mas a realidade é que a maioria tem direito a poucos centavos, o que já virou piada na internet.

Ao todo, segundo o Banco Central, poderão ser feitos mais de 32 milhões de saques em CPFs válidos no país. O valor liberado para pessoas físicas é de cerca de R$ 3,3 bilhões. São beneficiados 27,3 milhões CPFs. Há ainda 2 milhões de CNPJs beneficiados, somando ao todo cerca de R$ 4 bilhões liberados.

A autoridade monetária explica que há mais saques do que beneficiados porque há trabalhadores que têm valores a receber em mais de uma instituição financeira e por motivos diferentes. Com isso, há mais de um resgate em um mesmo CPF.

TRANSFERÊNCIA É AGENDADA PARA QUEM TEM CONTA GOV.BR PRATA OU OURO

O cidadão ou a empresa que tem valores a receber no Banco Central precisa ter conta ouro ou prata no portal Gov.br. O selo de nível maior que o bronze é exigido pela autoridade monetária para liberar a transferência do dinheiro esquecido em bancos.

O valor liberado pode ser pago por Pix e levará até 12 dias úteis para cair na conta do cidadão. Quem não tiver chave Pix terá de combinar com o banco alguma forma de pagamento. Para isso, basta acionar a instituição financeira no próprio site dos valores a receber.

*

VEJA OS VALORES QUE SERÃO TRANSFERIDOS PARA PESSOAS FÍSICAS

Faixas de valor – Quantidade de CPFs – Valor total

Até R$ 1 – 13.843.036 – R$ 5.033.234,69

De R$ 1,01 a R$ 10 – 8.704.885 – R$ 36.182.045,83

De 10,01 a R$ 100 – 6.663.694 – R$ 265.026.222,91

De 100,01 a R$ 1.000 – 2.748.246 – R$ 855.273.511,42

R$ 1.000,01 a R$ 10 mil – 364.817 – R$ 975.965.783,43

R$ 10.000,01 a R$ 100 mil – 36.029 – R$ 863.390.278,66

Acima de R$ 100 mil – 1.318 – R$ 279.797.731,83

Total – 32.362.025 – R$ 2.28.668.808,78

CONFIRA COMO SABER O VALOR DOS VALORES A RECEBER

Passo 1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br

– O acesso ao site deve ser feito na data e horário informados na consulta anterior

– Vá em “consulta”, em azul, no passo 1 da tela

– Se esqueceu o dia exato do resgate, faça a consulta no mesmo link para saber seu agendamento exato

Passo 2 – Informe os dados solicitados

– Na próxima tela, digite CPF e data de nascimento, no caso das pessoas físicas, ou CNPJ e data de abertura da empresa

– Clique em “Acessar meus Valores a Receber”

Passo 3 – Entre com sua conta gov.br

– Informe o CPF e vá em “Continuar”; depois, digite a senha e clique em “Continuar” novamente

– É preciso ter nível prata ou ouro no sistema para conseguir ter acesso ao dinheiro

– Se ainda não possuir conta nesse nível, será necessário elevar a segurança por meio do site ou aplicativo (clique aqui para saber como mudar o selo da conta)

Passo 4 – Leia o termo de responsabilidade e aceite-o

É preciso ler o termo de responsabilidade e aceitá-lo

Passo 5 – É hora de saber quanto irá receber e de onde

– Aparecerão, então, os “valores pendentes de solicitação”

– O sistema do Banco Central vai mostrar:

1 – Valores a receber

2 – Instituições que devem devolver o dinheiro

3 – Tipo dos valores

4 – Informações adicionais, quando for o caso

Passo 6 – Clique em uma das opções que o sistema indicar:

– “Solicitar por aqui” – significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis

– Selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais

– Para pedir a transferência dos demais valores por meio de Pix, repita o procedimento de escolha da chave Pix

– Guarde o número de protocolo, caso seja preciso entrar em contato com a instituição

– “Solicitar via instituição” – significa que a instituição não oferece a devolução por Pix

– Neste caso, entre em contato pelo telefone ou email informado para combinar com o banco a forma de devolução do valor​

– Na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando em cima do nome dela

Passo 7 – Informe os dados e faça a transferência

– Quem escolher receber por Pix, deve informar o número da chave

– Depois, será preciso digitar telefone e email, e concordar com o envio das informações ao sistema

– Em seguida, vá em “Cadastrar”

– Na próxima, tela, aparecerá o protocolo; anote-o e clique em “Fechar”