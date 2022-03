Bandidos tentam invadir condomínio de luxo em Anápolis usando apenas alicate

Dois bandidos, de 27 e 22 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (14) depois de tentarem invadir o luxuoso Condomínio Belas Artes, localizado na região Nordeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a dupla foi flagrada pelas equipes de vigilância do residencial depois que sensores instalados no muro foram acionados.

Isso porque os suspeitos teriam usado apenas um alicate para cortar a cerca elétrica e invadir o local.

Enquanto um deles entrava, teria sido possível ouvir um disparo de arma de fogo, vindo de um dos seguranças, e os dois de imediato tentaram fugir.

Ambos, porém, foram contidos do lado de fora do condomínio, na divisa com a BR-153, enquanto a Polícia Militar era acionada.

Assim que chegaram, os militares deram a voz de prisão e encaminharam a dupla à Central de Flagrantes. Eles foram autuados por tentativa de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculos.

Posteriormente, os moradores ainda foram avisados de que tudo havia sido devidamente controlado e que não precisavam ficar preocupados.