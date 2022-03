Liberação de máscaras faz mudar regras para público durante a Expoana 2022

Desde a liberação das máscaras em locais abertos e fechados em Anápolis, muitas pessoas começaram a se perguntar como seriam os eventos que estão marcados para ocorrer na cidade.

Um dos exemplos é a Exposição Agropecuária de Anápolis, a tradicional Expoana, que está prevista para começar no dia 28 de abril e ser encerrada em 08 de maio.

Ao Portal 6, a assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Anápolis (SRA), que é responsável pela organização da festa, revelou que, seguindo o decreto do município, a população poderá entrar sem o item de segurança.

O objetivo é que a Expoana obedeça as orientações que estejam em vigor na cidade. Ou seja, caso novas mudanças ocorram até lá, elas deverão valer para a entrada.

Por causa do atual contexto, a expectativa é que também não será mais necessário exigir comprovante de vacinação ou teste recente e negativo da Covid-19.

Essa decisão também pode mudar caso as medidas de segurança voltem a ficar restritas.

Em tempo

O evento terá o ex-bbb Caio Afiune como embaixador e contará com exposições de bovinos, equinos e maquinários, provas equestres, rodeio, cursos e feirão agro.

Os tão esperados e tradicionais shows também acontecerão com artistas de renome nacional. A lista com as atrações confirmadas deve ser anunciada ainda nesta semana.