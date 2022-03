Servidora de Rubiataba vai representar Goiás no reality show “Merendeiras do Brasil”

Goiás será representado pela participante Juliana Souza Rodrigues, moradora de Rubiataba, na região Norte de Goiás, no reality show “Merendeiras do Brasil”, do Governo Federal.

A Dona Lulu, que é funcionária da Escola Municipal Maria do Rosário de Lima, foi selecionada através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e aposta alto na disputa.

“Poder fazer comida para as crianças hoje é gratificante demais. Eu gosto de estar aqui e gosto de estar com as crianças. Acho que as pessoas ficam felizes quando comem. Não alimenta só o ego, alimenta as lembranças”, afirma.

O programa, que será transmitido aos domingos na RedeTV!, pretende mostrar a importância de uma alimentação saudável para o aprendizado dos alunos.

Ao longo dos oito episódios de 45 minutos, os 15 participantes participarão de provas avaliadas por um júri de especialistas. Três participantes devem disputar a final.