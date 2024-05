Com jatinho de Gusttavo Lima à disposição, Estádio Serra Dourada vira ponto de coleta para doações ao RS

Grupo filiado ao cantor se reuniu no estacionamento do estádio Serra Dourada, localizado no bairro Jardim Goiás, em Goiânia, para dar início à campanha de arrecadação

Jordana Viana - 07 de maio de 2024

Gusttavo Lima. (Instagram/Reprodução)

Gusttavo Lima colocou seu jatinho à disposição para levar doações para às vítimas da calamidade no Rio Grande do Sul (RS) e, nesta terça-feira (07), um grupo filiado ao cantor se reuniu no estacionamento do estádio Serra Dourada, localizado no bairro Jardim Goiás, em Goiânia, para dar início à campanha de arrecadação.

Segundo Anna Clara Martins, membro da equipe de marketing do “Embaixador” e organizadora do ponto de coleta, o cantor se solidarizou e fez a própria doação, mas decidiu também estimular o público goianiense a doar.

Os materiais que estão sendo recolhidos são principalmente águas, alimentos não perecíveis e roupas.

“Se puderem trazer as roupas sinalizadas do que é feminino, masculino, infantil, calçados, medicamentos dentro do prazo de validade. Itens de higiene, de limpeza, tudo isso vai ser muito útil para a gente aqui”, afirmou Anna Clara.

Conforme a organização, toda ajuda é bem-vinda, não só para doações, mas também para aqueles que se voluntariarem a separar os itens e deixar tudo bem organizado.

A equipe deu início ao trabalho de coleta nesta terça-feira (07), mas seguirá no local recolhendo doações até sexta-feira, das 09h às 17h.