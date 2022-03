Em alta no mercado, UniEVANGÉLICA lança pós-graduação em Direito Ambiental e Agrário

O Meio Ambiente e a Agricultura estão entre as áreas mais promissoras no mundo atual e ter conhecimento sobre as normas que regem os dois setores é essencial para quem deseja se destacar.

A Pós-Graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA é uma excelente opção para quem se encaixa nesse perfil.

“Estamos em um momento de profundas transformações no mundo. Temos uma pandemia, um conflito na Europa e ainda os desafios econômicos que atingem os países. A pós em Direito Ambiental e Direito Agrário da UniEVANGÉLICA está em sintonia com esse contexto e com certeza será um diferencial na carreira”, destaca Sara Romero Benfica, advogada e coordenadora do curso.

São 30 vagas disponíveis e a previsão é de início das aulas já no dia 26 de março.

“A Pós-Graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário é uma novidade no Estado de Goiás, isso porque une duas áreas em grande crescimento e com muita visibilidade, que tem atraído advogados e técnicos da área. Com os professores mais renomados do Brasil nas duas áreas, as aulas contarão com conteúdo teórico e prático”, ressalta ainda a coordenadora Sara Romero Benfica.

As aulas são quinzenais, online e ao vivo. Interessados devem acessar o site da Uni para realizar as inscrições.