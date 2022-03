Estádio Jonas Duarte vai receber jogo com Romário e outros famosos para ajudar a APAE

O Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, vai receber a 6ª Edição do Futebol Solidário, que contará com a presença de diversos ex-atletas e artistas brasileiros, confira a lista completa:

Romário;

Alex Dias;

Popó.

Careca;

Amaral;

Edmílson;

Djalminha;

Pedro Manso;

Eri Johnson;

Outros nomes poderão ser anunciados até o dia do jogo, que acontecerá no dia 02 de abril, às 11h, com objetivo de arrecadar alimentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e crianças carentes de Anápolis.

Segundo o site Esporte Goiano, a organização espera receber 4 mil pessoas no evento, que pedirá 2kg de alimentos não perecíveis em troca do ingresso.

A última edição do jogo ocorreu no estádio Nilton Santos, em Palmas, e bateu o recorde de arrecadação com 62 toneladas, que beneficiou cerca de 80 instituições cadastradas.