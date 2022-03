História de jovem que adotou cachorro com câncer terminal está comovendo a web

Um jovem argentino, de 23 anos, voltou a viralizar na internet, comovendo inúmeras pessoas após tornar pública a adoção emocionante de um cachorro.

O animal estava com um câncer em estágio terminal, com metástase espalhadas pelo corpo. As expectativas de vida não ultrapassavam 40 dias.

Diante da situação de partir o coração, o rapaz, que é músico, decidiu tirar ele das ruas e dar um final de vida confortável e feliz para o pet.

Nas redes, o jovem disse que antes dele, o cãozinho já havia sido acolhido por quatro famílias, mas todas o abandonaram em razão do quadro de saúde dele.

O pai de pet buscou inúmeros profissionais para avaliarem o animal, em busca de alguma alternativa paleativa, no entanto, só obteve respostas negativas.

“Fui até um veterinários que trabalha com células tronco, ver o que era possível fazer, buscando um mínimo de esperança. Ele me disse que não há tratamento que possa estender esse tempo. Saí de lá com o coração partido”, disse ao jornal Clarín.

Apesar da circunstância triste, o músico afirmou que o cachorrinho sempre foi muito animado, alegre e contagiante.

“Com tumores, com metástase, com o que quiser. O amor e alegria desse cachorro me contagia e emociona”, pontuou.

Veja