Ministério Público quer a suspensão imediata dos shows da Expoana 2022 por falta de alvará

O Ministério Público de Goiás (MPGO) orientou o Sindicato Rural de Anápolis (SRA) a interromper de imediato a promoção de grandes eventos, como a Expoana 2022, nas dependências da sede da entidade.

A medida foi tornada pública no final da tarde desta quarta-feira (16) e ocorre após a divulgação da previsão de retomada das atividades com grande aglomeração de pessoas no local.

A orientação da 15ª Promotoria de Justiça de Anápolis é para que o SRA não realize nem alugue o espaço de eventos até que se apresente o alvará definitivo de funcionamento.

Responsável pela iniciativa, o promotor Lucas César Costa Ferreira lembrou que a tradicional “pecuária” está com as dependências embargada parcialmente desde fevereiro de 2019 justamente por não conseguir os documentos necessários.

O MPGO determinou um prazo máximo de cinco dias úteis para que o SRA apresente uma resposta ou os alvarás.