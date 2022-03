O que os gases querem te dizer e como evitá-los?

A presença de gases ou flatulências é completamente normal nos indivíduos, porém em excesso pode causar grande desconforto, dores no abdômen, distensão abdominal e até constrangimento social.

A maior parte dos gases é produzida por carboidratos que não são quebrados no estômago. O fato do intestino não produzir enzimas para digeri-los leva ao processo de fermentação por bactérias intestinais, e assim são formados os gases.

A má digestão dos alimentos também está relacionada a mastigação insuficiente. Comer rápido demais faz com que o bolo alimentar chegue ao intestino sem estar bem digerido, e isso é mais um fator que contribui para a fermentação do alimento.

É comum que intolerâncias alimentares levem a maior produção de flatos (puns). Além da intolerância a lactose, algumas pessoas notam estufamento quando ingerem produtos industrializados, como os sucos adoçados com frutose (o açúcar das frutas). Adoçantes a base de sorbitol e xilitol também estão relacionados a maior produção de gases.

Alguns hábitos podem ser adotados para amenizar este problema. A digestão começa antes mesmo de comer. Por isso, reserve um tempo tranquilo para se alimentar, coma com atenção e mastigue bem os alimentos. Colocar as leguminosas de molho e cozinhar bem os alimentos fonte de amido evitam a fermentação. Identificar intolerâncias alimentares e retirar os alimentos que causam má digestão é essencial. Outra dica é: Se movimente! Andar é sempre bom e ajuda a prevenir e até aliviar os gases.

