Sintego faz passeata nas ruas de Goiânia como pressão pelo reajuste de 33,24% para professores

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Goiás (Sintego) realiza um mix de carreata com passeata na tarde desta quarta-feira (16) para reivindicar o pagamento do piso salarial de 33,24% na rede municipal.

A categoria, em solidariedade, também pede o pagamento da data base para profissionais da segurança pública no estado.

Os professores saíram do Paço Municipal em direção à nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no Park Lozandes.

Lento, o cortejo já impactou o trânsito e está causando congestionamentos. Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) e da Polícia Militar (PM) acompanham a manifestação.

“Nós estamos em nome da educação, mas também de outras categorias para pedir que paguem a data base da educação e do pessoal da segurança”, afirmou Bia de Lima, presidente do Sintego.

Sintego faz passeata em Goiânia para reivindicar pagamento do piso salarial para professores Ação, que está parando as ruas da capital, também pede o pagamento para profissionais da segurança Assista: pic.twitter.com/0bSdD9VM0q — Portal 6 (@portal6noticias) March 16, 2022

“O que vai resolver o problema da educação é investir nos professores e professoras. É valorizar os administrativos, contratando mais pessoas para fazer o trabalho”, emendou.