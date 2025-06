Ex-jogador de futebol morre após se envolver em acidente de trânsito em Goiás

Equipes de socorristas se dirigiram ao local, mas conseguiram socorrer somente uma das vítimas

Thiago Alonso - 17 de junho de 2025

Ex-jogador Clébio da Silva Brito morreu após acidente. (Foto Reprodução)

Clébio da Silva Brito, ex-jogador do Barra do Garças Futebol Clube, faleceu após sofrer um gravíssimo acidente de trânsito, no município de Aragarças, divisa entre Goiás e Mato Grosso.

O acidente ocorreu no fim da noite de domingo (15). Na ocasião, ele pilotava uma motocicleta, quando colidiu com outra motocicleta, na Avenida Pedro Ludovico Teixeira.

Conforme é possível ver em imagens de câmeras de segurança, tanto Clébio quanto o outro condutor, de 26 anos, estavam em alta velocidade quando se chocaram.

O impacto foi tão grande que ambos os motociclistas foram arremessados para longe, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que se dirigiu ao endereço.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também realizaram os primeiros socorros na outra vítima, que foi resgatada e encaminhada ao Hospital Municipal Getúlio Vargas.

O jogador de futebol, no entanto, não teve a mesma forte e faleceu ainda no local, sendo possível apenas constatar o óbito.

Equipes da Polícia Cientifica também se dirigiram ao endereço, onde realizaram a devida perícia nos veículos, a fim de identificar a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar (PM) também se encaminhou ao hospital para onde o motociclista sobrevivente foi levado, sendo que, ao ser abordado, ele relatou não possuir habilitação de trânsito. Diante disso, o homem foi autuado pelo crime de dirigir sem habilitação.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes realizarem as devidas providências legais acerca do assunto, assim como a abertura de um inquérito para apurar o acidente que matou o jogador de futebol.

