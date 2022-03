Confira os ganhadores do primeiro sorteio da Campanha de Poupança Sicredi Celeiro

Na segunda-feira (14), foi realizada a apuração do o sorteio do primeiro prêmio da Campanha Poupaaaança Sicredi, Soooorte de Quem Tem.

Desta vez serão entregues três caixas de som JBL por agência, totalizando 72 prêmios da cooperativa de crédito Sicredi Celeiro Centro Oeste.

O nome dos vencedores está disponível no site da campanha: https://bi.promotech.com.br/promocao/sortedequemtem/ e nas redes sociais da Cooperativa.

Foram 72 ganhadores distribuídos nas 24 agências participantes da promoção. O próximo sorteio acontece ainda neste mês, no próximo dia 28 de março.

Campanha de Poupança

Com o objetivo de reforçar o conceito de educação financeira e incentivar os associados e a população em geral a guardar recursos para conquistar objetivos, a Sicredi Celeiro Centro Oeste realiza a Campanha “Poupaaaança Sicredi – Soooorte de Quem Tem”. São mais de R$ 790 mil reais, distribuídos em 530 prêmios.

Conforme o regulamento, ao longo da campanha serão sorteados smartphones, televisores Smart, caixas de som JBL, bicicletas, copos Stanley, Air Fryer, Playstation 5, Soundbar JBL e dispositivos Echo (Alexa).

O poupador ainda concorrerá a uma motocicleta Harley Davidson modelo Cruiser Fat Bob, e um carro zero quilômetro Tracker LT.

A cada aporte feito na Conta Poupança Sicredi – de R$ 100 (Pessoa Física) ou R$ 300 (Pessoa Jurídica) -, o poupador recebe automaticamente um cupom para concorrer aos prêmios.

Aderindo à Poupança Programada, o associado recebe três cupons no momento da adesão, mais 1 cupom a cada aporte (R$ 100 – PF) e (R$ 300 – PJ). A promoção ocorrerá até o dia 28 de novembro de 2022.

Premiação

Serão ao menos 22 ganhadores por cada agência participante: 3 caixas de som JBL (14 de março); 10 copos Stanley (28 de março); 1 Bicicleta aro 29 (02 de maio); 3 Air Fryer (30 de maio); 1 Playstation 5 (27 de junho); 1 Alexa (25 de julho); 1 Soundbar JBL (29 de agosto); 1 Iphone (19 de setembro); 1 TV Smart 55 (03 de outubro).

Premiação Especial – Sorteio entre todas as agências da Sicredi Celeiro: Motocicleta 0km da marca Harley Davidson (31 de outubro); Automóvel 0km Chevrolet modelo Tracker L (28 de novembro).

Para ter acesso ao regulamento, consulta aos números da sorte, ou outras informações sobre a campanha, acesse site da promoção: https://bi.promotech.com.br/promocao/sortedequemtem/.

A promoção é válida para as agências que compõem a Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, que estão localizadas nos seguintes municípios: São Gabriel do Oeste/MS, Coxim/MS, Sonora/MS, Chapadão do Sul/MS, Cassilândia/MS, Costa Rica/MS, Paraíso das Águas/MS, Chapadão do Céu/GO, Paranaíba/MS, Aparecida do Taboado/MS, Mineiros/GO, Rio Verde de Mato Grosso/MS, Anápolis/GO, Itaberaí/GO, Inhumas/GO, Porangatu/GO, Goianésia/GO, Uruaçu/GO, São Miguel do Araguaia/GO, Ceres e Rialma/GO e Inocência /MS.