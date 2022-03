Mezzanino traz grandes programações musicais e drinks especiais para vida noturna de Anápolis

Com o fim dos protocolos de segurança e a liberação das máscaras em locais abertos e fechados, aos poucos os anapolinos começam a retornar à normalidade e voltam a frequentar locais que proporcionam verdadeiro lazer.

É o caso do Mezzanino Lounge, que precisou dar uma pausa nas programações para evitar a disseminação da Covid-19, mas que agora volta à proposta de se tornar uma mansão de referência musical.

“Desde que abrimos o Mezzanino, sempre prezamos por ser referência musical em Anápolis, já que somos DJs e o diferente sempre nos encantou. Funcionamos em modo ‘normal’ por muito pouco tempo, veio a pandemia e tudo virou do avesso. Queremos começar tudo de novo e a intenção é ser uma casa de referência musical”, explicou Anna Luiza, proprietária do espaço.

E música é o que não falta na mansão mais badalada da cidade, que recebe com frequência bandas e músicos como Victor Telles, Old Back, Musik, Monos, Luis Raça, Paulinho Vieira, Jacks Batera e, claro, o grupo Sambaixada, responsável pelo pagode.

No Mezzanino, a diversão é garantida independente se está ou não chovendo, já que o espaço tem um jardim e ambientes internos acochegantes e confortáveis. O cardápio é variado e há uma grande cartela de drinks para lá de especiais, além de bebidas destiladas.

Com objetivo de sempre continuar fugindo do trivial, uma seresta também está programada para o próximo dia 25 de março, com muita música boa.

Em tempo

E não só de programações noturnas vive o Mezzanino. No espaço, que também é pet friendly, tem almoço por preços super acessíveis, a partir de R$ 19,90, apesar da alta dos alimentos, além de buffet de salada à vontade para os clientes.

A mansão ainda pode ser reservada para eventos e até mesmo para ensaios fotográficos, já que tem uma beleza super especial.

Para saber mais, acesse o Instagram do @mezzaninolounge.