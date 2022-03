Portal 6 estreia programa com dicas culturais e de entretenimento em Anápolis

A partir desta quinta-feira (17), os leitores e internautas de Anápolis que acompanham o Portal 6 passam a contar com um programa específico com dicas de cultura e entretenimento na cidade.

O produto quinzenal é produzido e apresentado por Aglys Nadielle e Isabella Valverde e veiculado no canal do Youtube e redes sociais.

Nesta primeira edição os destaques são para o super show que ocorrerá ainda nesta quinta-feira (17) no bar e restaurante Maori com Pedro Volt, Mato Grosso e Mathias e a dupla Gregory e Matheus, além da Mostra Fotográfica “Fotografia no Acervo do Mapa” no Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA).

Assista ao primeiro Agenda Portal 6.