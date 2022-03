Flagrada pegando dinheiro e comida, funcionária de padaria alegou estar passando dificuldades

A Polícia Civil divulgou, no final desta quinta-feira (17), os detalhes da prisão de uma jovem de 25 anos, que é suspeita de cometer furtos em uma padaria de Jaraguá.

De acordo com a corporação, a dona do estabelecimento começou a desconfiar que algo estava errado quando percebeu que existia uma diferença de valores no caixa no momento do fechamento.

Foi através de câmeras de segurança que a proprietária da padaria teria flagrado quando a moça, que era funcionária, teria subtraído quantias em dinheiro.

Não satisfeita, ainda estaria consumindo alguns produtos sem autorização.

Aos policiais, a jovem confessou o crime e alegou que só pegou o dinheiro porque estaria passando por dificuldades financeiras em casa.

A dona da padaria ainda não teria conseguido calcular a quantia subtraída, mas afirmou que pode ter chegado a cerca de R$200 por dia.

A jovem foi presa e deverá responder criminalmente por furto qualificado, cometido mediante o abuso de confiança.