Ajudante de limpeza que invadiu casa e tentou matar a ex na frente do filho vai passar por júri popular

Acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, o ajudante de limpeza Sebastião Carlos Lima da Silva, de 42 anos, vai a júri popular na próxima segunda-feira (21).

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o crime foi cometido no dia 23 de novembro de 2018, no Residencial Pedro Miranda, em Goiânia, local onde a vítima residia, quando o homem foi até lá na tentativa de reatar o relacionamento.

Na ocasião, conforme denúncia do Ministério Público (MP), Sebastião teria pulado o muro do imóvel para encontrá-la e, quando foi rejeitado, começou a empurrar a ex-esposa contra a parede e bater a cabeça dela por diversas vezes no muro.

As agressões não pararam por aí. Inconformado com a situação, o ajudante de limpeza ainda teria dado socos e chutes nela, arrastado pelo chão e enforcado até que desmaiasse.

Assistindo tudo, o filho do casal, na época com oito anos, implorou para que o pai a soltasse, mas como não foi ouvido, correu para a casa de vizinhos para pedir ajuda.

Mãe e criança foram abrigados por moradores próximos enquanto a polícia era acionada.

Antes, o casal havia vivido junto por 14 anos em união estável, que resultou em dois filhos.