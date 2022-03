Existem diversas medidas caseiras para amenizar os sintomas das gripes e resfriados, em especial, os chás com alimentos e plantas facilmente encontradas no dia a dia.

Além de ser totalmente natural, os chás possuem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar os sintomas típicos e o desconforto.

Mas vale ressaltar que nenhuma dica de remédio caseiro substituí uma avaliação médica. Confira a lista!

6 chás para fazer em casa que são tiro e queda para gripe e resfriado:

1. Chá de mel e limão

Uma opção muito boa é este chá de mel com limão. Realmente age rapidamente, como tiro e queda.

Ele ajuda a descongestionar o nariz e a garganta, além de melhorar a respiração.

Para preparar, será necessário apenas o suco de um limão, duas colheres de sopa de mel e uma xícara de água fervente.

2. Chá de equinácea

Conhecida também como flor-de-cone, a equinácea é capaz de estimular o sistema imunológico.

Isso acaba favorecendo a sudorese, aumentando a transpiração e ajudando no combate da febre.

Neste preparo só será preciso uma xícara de água fervente e uma colher de folhas secas da planta.

3. Chá de alho

Essa opção de remédio natural também é bastante eficiente contra gripes e resfriados.

Isso porque o alho possui propriedades antimicrobianas, analgésicas, expectorantes e antigripais, além de ser um antisséptico pulmonar.

E essas propriedades provém da alicina e da aliina presentes na planta.

Para fazer o chá serão necessários três dentes de alho, uma colher de mel, metade de um limão e claro, uma xícara de água fervente.

4. Chá de gengibre

Esse chá é uma alternativa excelente pois o gengibre é capaz de oferecer as propriedades analgésicas, antipiréticas e antibacterianas.

E elas podem ser potencializadas ainda pelo mel e o limão, auxiliando rapidamente na diminuição dos sintomas gripais.

Neste chá será necessário gengibre fresco, mel, limão à gosto e água fervente.

5. Chá de dente de leão

A planta é altamente eficiente no combate à gripe devido às vitaminas que traz consigo.

Vitamina A, do complexo B, C e D, ferro, potássio e zinco são algumas das propriedades do dente de leão, que melhoram amplamente o sistema imunológico do corpo.

E no preparo deste chá, será necessário apenas a raiz de dente de leão triturada e a água fervente.

6. Chá de sabugueiro

O chá de sabugueiro junto de tília é excelente para aumentar a sudorese e melhorar os sintomas de febre.

Além disso, promovem a melhoria do sistema imunológico, combatendo o vírus mais rápido.

Nesta receita serão necessárias as folhas de sabugueiro, da tília e a água fervente.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

