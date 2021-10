Beber chá: um hábito simples, mas que pode fazer toda a diferença

Beber chá é um hábito na cultura oriental há quase cinco milênios. No entanto, aqui no Ocidente seu consumo é recente e se difundiu após as grandes navegações.

O chá traz inúmeros benefícios, e ao consumi-lo podemos desfrutar de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e também de compostos que promovem o relaxamento, amenizam a retenção de líquidos e até estimulam o metabolismo podendo contribuir na perda de peso.

O horário da ingestão do chá pode fazer toda a diferença quando se quer aproveitar dos seus benefícios. Após as principais refeições, chás como: hortelã-pimenta, capim limão, funcho, erva doce e cominho estimulam o sistema digestivo e aliviam desconfortos. Variedades como: chá verde, mate, gengibre e canela fornecem mais energia ao longo do dia. Além disso, camomila, maracujá, capim-limão, mulungu e melissa são boas opções para um sono reparador.

Saber preparar a bebida também é essencial. No caso das ervas, deve-se colocar a água no fogo e antes de levantar fervura desligar e despejar a água sobre as plantas secas ou frescas, abafar e deixar descansar de 5 a 15 minutos. Chás a partir de caules, raízes ou cascas de plantas podem ter os ingredientes colocados diretamente na água até ferver por alguns minutos e a água ficar mais escura ou aromática.

É preciso lembrar que os chás fazem bem para a saúde quando associados a uma alimentação saudável, pois os seus benefícios são pequenos e complementares. Contudo, garantir a ingestão de alimentos in natura e minimamente processados é o ponto-chave para a qualidade de vida e bem estar.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

