Todos os seres vivos são como fantásticas máquinas que funcionam em perfeita cadência para tudo seguir em ordem. Todavia, os corpos femininos são mais complexos que os masculinos, por vários motivos, mas, principalmente, por conta da capacidade de gerar outra vida e da continuidade da espécie. As mulheres são diferenciadas, até mesmo em sua estrutura. Por isso, conheça hoje algumas particularidades do corpo feminino.

6 particularidades do corpo feminino que os homens não sabem:

1. Escutam com os dois lados do cérebro

Vamos começar com essa curiosidade! Em pesquisa feita em máquinas de ressonância magnética para avaliar a atividade cerebral em homens e mulheres, foi detectado que os homens usam exclusivamente o lado esquerdo do cérebro para escutar. Enquanto isso, as mulheres apresentaram uma movimentação adicional do lado direito do cérebro, responsável pela criatividade e expressão. Será que é daqui que vem as multitarefas femininas?

2. Vaginas e tubarões têm algo em comum

Ok, antes de tudo, entenda que o lubrificante natural da vagina é composto de sebo, suor, muco cervical, células descamadas, ureia, ácido acético e láctico, álcoois complexos, cetonas e esqualeno. E o que isso significa? Bom, essa última é uma interessante substância encontrada no fígado de tubarões. Incrível, né? Vários estudos sobre o esqualeno já detectaram que ele pode proteger as células humanas saudáveis dos efeitos nocivos da quimioterapia, sem inibir o seu efeito. Além disso, esse tal óleo é usado em cremes hidrantes.

3. Hormônios femininos podem influenciar na sua ida ao dentista

Já deu para perceber o quanto o corpo feminino é fantástico, não é mesmo? Mas não paramos por aí! O estrógeno, hormônio sexual feminino, deixa a boca mais apta a procedimentos dentários. Por isso, segundo especialistas, arrancar um dente, por exemplo, pode ser mais dolorido no período menstrual. Sabia dessa?

4. Mesmo com menos colágeno, elas aparentam ser mais jovens

Com o passar dos anos, as mulheres tendem a perder mais colágeno que os homens. Porém, independentemente do quão rápido a pele feminina envelhece, os homens sempre tendem a parecer mais velhos. Calma, que isso vai começar a fazer sentido! Os homens possuem, geneticamente, uma pele mais espessa que se sujeita a mostrar mais os danos causados pelo sol, linhas de expressão e manchas. E não para por aí, o uso de lâminas de barbear e produtos de pós-barba podem afetar a jovialidade deles.

5. O medo feminino de aranhas tem explicação

Já reparou que muitas mulheres possuem uma aversão às aranhas? Cientificamente, essa reação instintiva pode ser explicada pela evolução das mulheres. Isso porque, desde os primórdios da raça humana, elas se desenvolveram para terem cuidado com aranhas, cobras e outras criaturas venenosas como forma de proteger os filhos desses bichos, enquanto os homens estavam fora caçando. Agora, está bem justificado quando sua esposa ou amiga sente aquele pavor dos aracnídeos.

6. Tendência a problemas digestivos

Como nem tudo são flores, por fim, saiba que as mulheres tendem a ter mais problemas digestivos que os homens. Por mais que elas possuam a mesma base do sistema digestivo, há algo que as diferencia deles. Isso porque, na parte inferior, a mulher possui os órgãos de reprodução. Assim, o sistema digestivo da mulher não tem tanto área para expandir quando há um excesso de gases ou de comida, causando problemas no intestino e de digestão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!