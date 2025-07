Jovem chega com mala em motel e surpreende ao mostrar o que tinha dentro

Com criatividade e bom humor, ela viralizou nas redes sociais ao mostrar o que levou para o pernoite

Ruan Monyel - 03 de julho de 2025

Jovem surpreendeu ao mostrar o que tinha dentro da mala. (Foto: Reprodução)

Um vídeo curioso viralizou nas redes sociais após uma jovem compartilhar os bastidores nada convencionais de uma noite no motel.

Em vez de apenas roupas e itens pessoais, ela apareceu com uma mala recheada de mantimentos e utensílios.

Antes do encontro com o companheiro, a jovem passou em um supermercado e comprou macarrão, cebola, temperos, feijão preto, lata de sardinha e outros ingredientes básicos. O motivo? Evitar gastar com o cardápio do local.

“Ninguém merece comer comida de motel”, explicou ela no vídeo, em tom descontraído.

Segundo a própria, o casal havia reservado um pernoite de 12 horas, e ela decidiu preparar tudo para garantir conforto, praticidade e economia.

Dentro da mala estavam ainda uma panela elétrica, produtos de beleza e roupas, transformando o quarto em um verdadeiro miniapartamento temporário.

Após a noite romântica, a jovem colocou o plano em prática: usou a panela elétrica e preparou um macarrão com sardinha, que, segundo ela, ficou delicioso.

“E ficou uma delícia”, completou com orgulho.

A atitude inusitada dividiu opiniões, mas a maioria dos comentários nas redes sociais elogiaram a criatividade e o senso de humor da jovem. O vídeo já acumula milhares de curtidas.

Mesmo com simplicidade, a jovem mostrou que é possível curtir uma boa noite a dois — com barriga cheia, bolso mais leve e uma boa história para contar. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Eduarda 🌟 (@duda.cotta)

