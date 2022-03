Essa pode ser a grande mudança na aviação do Brasil após acidente que matou Marília Mendonça

O acidente que matou a Rainha da Sofrência em novembro de 2021, em Caratinga (MG), poderá trazer uma grande mudança para aviação no Brasil.

Isso porque a Lei Marília Mendonça, proposta pelo senador Telmário Mota (PROS-RR), quer com que empresas do setor energético sinalizem torres de transmissão.

Já aprovado no Senado, o projeto que agora tramita na Câmara dos Deputados define que as linhas deverão ser pintadas com cores que facilitam a identificação para pilotos.

As concessionárias e permissionárias de transmissão e distribuição também poderão instalar placas e esferas de advertência para reforçar a sinalização.

Antes de ir para o plenário, o projeto de lei será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Se for aprovado definitivamente pelo Congresso Nacional, o texto será encaminhado para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).