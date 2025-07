Por que Goiânia não tem voo direto para Caldas Novas?

Embora cidade das águas termais receba viagens de avião de diversos estados, capital ainda é exceção

Gabriella Pinheiro - 12 de julho de 2025

Visão aérea do Aeroporto de Caldas Novas (Foto: Divulgação)

Considerada um importante polo turístico de Goiás, Caldas Novas recebe voos de estados como São Paulo, Minas Gerais e diversas outras localidades. Entretanto, embora localizadas no mesmo estado, a capital goiana é uma exceção, por não oferecer viagens diretas de avião para a cidade das águas termais.

A ausência tem explicação. Um dos principais motivos é a baixa demanda, uma vez que a quantidade de pessoas interessadas em sair da capital rumo à cidade, de aeronave, é insuficiente para manter a continuidade das rotas.

Outra razão é a curta distância e a preferência por transfers. Com pouco mais de 160 km entre as cidades — trajeto que leva cerca de 1h30 de carro ou ônibus —, a maior parte dos turistas prefere alugar um veículo ou utilizar transporte rodoviário partindo de Goiânia.

Geralmente, as rotas diretas que saem da capital do estado tendem a priorizar destinos com maior fluxo diário, como voos para a região Nordeste do Brasil.

Além disso, as companhias aéreas também optam por concentrar operações em rotas mais lucrativas. Um voo curto, com duração de 20 a 30 minutos, por exemplo, pode ter custos operacionais desproporcionais, sem demanda suficiente que os justifique.

