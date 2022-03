Idoso se incomoda com enteado e simples visita quase termina em tragédia familiar

Uma simples visita corriqueira quase terminou em tragédia, na noite deste domingo (20), em Piracanjuba, cidade localizada a 145 km de Goiânia.

O Portal 6 apurou que um idoso, de 62 anos, teria se desentendido com a esposa, de 50 anos, porque não gostou do fato de o filho dela ter ido até a residência do casal fazer uma visita.

Depois que o rapaz foi embora, a mulher tentou falar com o companheiro sobre a situação, mas ele teria ficado quieto durante todo o tempo.

Após a conversa, ela tomou banho e se deitou de bruços. Foi quando o companheiro teria surgido no quarto, com uma faca em mãos, dizendo que ela iria morrer e a golpeando por diversas vezes.

Mesmo ferida, a vítima afirma ter conseguido derrubar o agressor da cama. Ele então teria começado a se ferir para tentar tirar a própria vida e a esposa correu para pedir ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM) foram até o local e encontraram o senhor caído no chão do imóvel, coberto de sangue, com um corte no pescoço e uma perfuração no peito.

Devido a gravidade das lesões do casal, ambos foram socorridos no município e transferidos para receber atendimento médico na capital.

No local, ainda foram encontradas três facas tipo peixeira sujas de sangue, que foram recolhidas. O ocorrido será agora investigado pela Polícia Civil.