O que pode acontecer com homem que ameaçou de morte funcionária de condomínio no lago de Corumbá?

Episódio de violência aconteceu nesta quinta-feira (10) e teria sido motivado por um desentendimento entre o filho do suspeito e a trabalhadora

Davi Galvão - 11 de julho de 2025

Câmeras registraram toda a cena entre funcionária e agressores. (Foto: Reprodução)

Após a filmagem das câmeras de segurança de um condomínio em Abadiânia vir a público, mostrando uma funcionária do local sendo ameaçada de morte por um homem, o caso despertou grande comoção entre os internautas.

O episódio de violência aconteceu nesta quinta-feira (10) e teria sido motivado por um desentendimento entre o filho do suspeito e a trabalhadora, como afirmado pelo próprio homem, durante a gravação. Para o advogado criminalista Hélio Aquino, a conduta do indivíduo extrapolou o considerado aceitável e pode render até um ano de cadeia.

Como relatado pelo profissional, ao menos duas condutas criminosas puderam ser observadas em uma análise preliminar das imagens, o de ameaça e o de injúria, ambos tipificados no Código Penal.

“O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal ocorre mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Já a injúria crime previsto no artigo 140 do Código Penal é a conduta típica que consiste no ato de ofender a dignidade e o decoro de alguém”, destacou.

Em tempo

Nas imagens, obtidas pelo Portal 6, o homem aparece confrontando a funcionária com xingamentos e ameaças explícitas.

Ele chega a falar que iria embora, mas tornaria ao local armado e que mataria a trabalhadora. Durante o ataque, o homem ainda profere ofensas como “gorda”, “puta” e “vagabunda”, acompanhado de outro familiar.

O advogado destacou que, pelo vídeo, fica evidente a conduta criminosa por parte do autor, com penas que, somadas, podem chegar a um ano de reclusão.

