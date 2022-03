Os tristes detalhes de grave acidente que matou casal e deixou crianças feridas na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta segunda-feira (21) os detalhes do grave acidente que matou um casal e deixou duas crianças feridas, na BR-364, em Mineiros, no sudoeste de Goiás.

O caso ocorreu no sábado (19), depois que o condutor da caminhonete tentou fazer uma ultrapassagem que acabou sendo malsucedida.

De acordo com a PRF, o condutor seguia no sentido Jataí/Mineiros e, na altura do km 244, colidiu com uma carreta que seguia na pista contrária.

Em seguida, o veículo menor também foi atingido pelo caminhão que o próprio condutor da caminhonete estava tentando ultrapassar.

Devido ao impacto, o motorista foi arremessado para fora e morreu no local.

Uma mulher e duas crianças que também estavam no veículo, além do condutor da carreta, foram socorridos e encaminhados para hospitais de Mineiros, mas ela também não resistiu.