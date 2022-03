Provável aliança entre Bolsonaro e Mendanha é vitória para Magda Moffato e derrota de Vitor Hugo

Dona do PL em Goiás, a deputada Magda Moffato tem conseguido impor a vontade dela e encaminhar a legenda para apoiar a candidatura de Gustavo Mendanha ao Governo de Goiás.

Desde que Bolsonaro se filiou ao partido não foram poucas as apostas sobre se ela perderia ou não o comando da agremiação no estado para o colega Vítor Hugo.

A deputada do helicóptero nunca negou que gosta de Gustavo Mendanha e que aposta nele para que a influência dela e do marido, Flávio Canedo, ultrapasse o principado de Caldas Novas.

Ao levar o adversário de Ronaldo Caiado para o Palácio do Planalto ela claramente diminui as resistências de Bolsonaro ao nome dele.

Em tempos outros, o presidente teria ficado sentido quando Gustavo não quis tirar uma foto com ele.

Se superar esse episódio e decidir endossá-lo na disputa pelo Governo de Goiás, Magda sai fortalecida e Vitor Hugo, se quiser se filiar ao PL, terá espaço apenas para ser candidato à reeleição.

Bravata

Falando nele, em um vídeo, o deputado bolsonarista rebateu o Portal 6 e disse que assume a CCJ mesmo se sair do partido. Não é o que lideranças do União Brasil dizem.

Veja só

Um acordão está sendo costurado na Câmara Municipal de Anápolis para se antecipar a um inevitável TAC do Ministério Público por causa do escândalo dos funcionários fantasmas.

A seção Rápidas trará todos os detalhes muito em breve. É possível adiantar que o que está ruim deve ficar mais escandaloso ainda.

Realidade

A contratação já refluída do filho do deputado estadual Bruno Peixoto para um cargo de assessoria na Presidência do TCMGO não é, nem de longe, a mais imoral naquela Corte de contas. Há conselheiros que já ousaram colocar até amantes como comissionadas.

Um breve cafezinho com qualquer servidor veterano já será suficiente para descobrir nomeações ainda mais indecentes.

Concorrência

Temendo o estrago que o empório de Gusttavo Lima deve causar em Anápolis, donos de grandes supermercados já encomendaram campanhas especiais às agências de publicidade para reforçar que também vendem carnes nobres.

Uma rede quer começar com a campanha já nesta semana. Outra mais capilarizada na cidade quer esperar para ver os preços.

Nota 10

Para o ministro Alexandre de Morais, que decidiu enquadrar o Telegram e obrigá-lo a respeitar o judiciário do país. Vale lembrar que o aplicativo de mensagens foi o único a que ignorou as súplicas do TSE alinhar estratégias visando coibir abusos durante as eleições deste ano. Por mais polêmica que seja a decisão, ela foi acertada.

Nota Zero

Para a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia. O buraco que se abriu no asfalto e engoliu um carro neste último final de semana diz muito sobre a pasta.