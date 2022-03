Este ano de 2022 será de boas novidades para alguns signos do zodíaco que esperam por um grande amor.

Pois, como já sabemos, os eclipses lunares deste ciclo virão para clarear algumas situções e trazer uma onda de amor para algumas casas.

É preciso estar com o coração em paz para conseguir acolher essa novidade de braços abertos. Confira os signos que serão flechados pelo cupido e correspondidos!

3 signos que estão próximos de encontrar de vez a pessoa certa para namorar:

1. Touro

O signo de touro já carrega a fama de apaixonado há longas datas e, neste período, não será diferente.

Isso acontecerá devido os três eclipses que acontecerão durante o ano e poderão intensificar as mudanças em termos afetivos.

Um início de relacionamentos poderá aparecer a todo vapor, trazendo de volta o frio na barriga e a vontade de se conectar novamente, apesar dos últimos traumas.

Os eclipses acontecerão nos dias 16 de maio, 25 de outubro e 08 de novembro.

2. Escorpião

Novos romances também virão por aí, escorpianos!

Isso acontecerá devido ao Urano que vem agindo desde 2018, trazendo mudanças na forma que vocês se relacionam.

Experimentar o diferente será sua mais nova sina – novas formas de relacionar, abandonando parte da possessão e conhecendo um pouco mais sobre a ‘liberdade’ dentro de uma relação.

3. Peixes

Chegou o grande momento dos piscianos e piscianas, tão famosos pelos corações gigantes.

Com Júpiter em peixes, grandes ofertas poderão bater na porta, mas é preciso deixar entrar!

Uma outra dica é que, no mês de abril, Júpiter estará em conjunção exata com Netuno em Peixes. Isso quer dizer que o melhor momento do ano para encontrar o amor da sua vida.

Estes dois planetas são regentes do signo e ambos têm como características sorte, fé, espiritualidade e proteção.

