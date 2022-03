Existem alguns signos que lidam com os sentimentos de forma mais reservada, em especial, os regidos pelo elemento terra.

Além de serem os mais ‘cabeças duras’ do zodíaco, eles preferem ser cautelosos, silenciosos em alguns âmbitos e manter a discrição.

No quesito romântico, esses signos podem estar completamente apaixonados que, ainda sim, preferem analisar melhor o cenário e se manter calado.

Eles só não imaginam que, muitas vezes, podem estar perdendo tempo, afinal, os eclipses de 2022 prometem trazer boas e saudáveis paixões.

Foi o que contou o horóscopo deste ano: os signos de terra poderão viver amores intensos e se apaixonar loucamente. Conheça-os!

3 signos que estão amando escondido e não sabem que estão sendo correspondidos

1. Touro

Os taurinos são comumente racionais. Eles optam por entender melhor o cenário para ter certeza de onde estão pisando.

Se entregar de cabeça nas relações não é do feitio deles. Analisam os ‘prós e contras’ e são excelentes em guardar segredos.

A grande questão é que os astros reservaram uma grande surpresa no campo amoroso para eles e, privando-se desta maneira, pode ser que a chance vá embora.

Portanto, taurinos: fiquem atentos, mas não se fechem para as oportunidades.

2. Virgem

Os críticos e ‘cri cri’ do zodíaco são as pessoas mais neutras no quesito romance.

Conseguem disfarçar os sentimentos de uma maneira única e incomparável.

Analisam criteriosamente todas as características da outra pessoa e, mesmo que apaixonados, preferem zelar pelo bem maior: a perfeição.

A dica para os certinhos do zodíaco é: espere menos e viva mais!

3. Capricórnio

E por último, mas não menos reservados, os capricornianos.

Essas pessoas são muito centradas. Colocar uma pessoa dentro de suas vidas, de corpo e alma, é uma decisão extremamente calculada.

Apesar de gostarem de alguém, costumam manter o silêncio até se certificarem que aquilo não os atrapalhará.

Pessoas boas estão a sua volta e talvez, até mesmo, o grande amor da sua vida. Abra seus olhos e seja mais flexível.

