Bombeiros são acionados às pressas para tirar vítima presa em ferragens na BR-060

Equipes do Corpo de Bombeiros de Trindade, região metropolitana de Goiânia, precisaram ser acionadas para retirar uma vítima das ferragens de um carro, nesta terça-feira (22), após um acidente na GO-060.

Os militares foram enviadas ao local em decorrência da colisão entre dois carros de passeio na rodovia goiana. Em um dos veículos, estavam quatro pessoas.

Devido à gravidade do acidente, uma delas acabou ficando presa no automóvel destruído. Apesar do susto, ela foi resgatada consciente e orientada, com cortes e fratura em membro inferior. Outros dois passageiros tiveram lesões leves.

Os três foram atendidos pelos socorristas e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

Já o último envolvido saiu sem ferimentos. Os automóveis ficaram sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).