Jovem coloca câmera escondida para filmar o quarto e acaba fazendo descoberta assustadora sobre a sogra

Uma jovem, de 21 anos, decidiu colocar uma câmera escondida no quarto para filmar o ambiente enquanto ela dormia e acabou descobrindo coisas horrorosas sobre a sogra.

Rosa Chicas contou, através de vídeos publicados no perfil do Tik Tok, que havia baixado um aplicativo que gravava o som enquanto ela dormia. Mas nos primeiros dias só pôde escutar o próprio ronco.

Depois de um certo momento, ela escutou vozes horripilantes nas gravações como “você é muito feia, eu te odeio”, além de palavrões e ameaças de morte.

Rosa mencionou que a sogra e os irmãos menores do namorado moram com o casal, já que a mulher havia acabado de sair da prisão e não tinha para onde ir.

Isso a deixou completamente perturbada e preferiu instalar a câmera, preferindo acreditar que fosse um fantasma ou algo sobrenatural.

No entanto, para a surpresa dela, não era algo abstrato. As vozes eram da ex-presidiária e isso a deixou ainda mais assustada.

Isso porque, segundo a jovem, a mãe do namorado a tratava super bem. Rosa tinha um ótimo relacionamento com a família.

“Os filhos dela moram comigo há alguns anos, na minha casa. A mais nova hoje tem quatro anos, mas quando veio morar com a gente, estava fazendo dois, então sou muito apegada a ela. Eventualmente, eles vão se mudar”, explica.

Reação

Apesar do medo, ela se compaceu com os outros filhos da mulher e preferiu manter sigilo ao namorado para evitar uma possível expulsão da sogra.

Rosa relatou que não gostaria de perder o contato com as crianças e que entende o desespero da ex-presidiária em sentir que está ‘perdendo’ todos os filhos para os cuidados da jovem.

“Talvez ela só esteja se sentindo mal, às vezes ela fala que sente falta da filha e pede para eu não levá-la comigo quando saio de casa. Acho que é por isso, não por causa do meu namorado”, ponderou.

“Não quero fazer isso com ela ou com as crianças, porque eles não têm para onde ir”, diz Rosa.

No entanto, os internautas ficam chocados com a excessiva empatia da menina e disseram que ela deve se proteger pois a mulher pode acabar a machucando.