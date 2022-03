Se você recebe Auxílio Brasil ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), pode ser que você tenha direito a uma nova medida lançada pelo governo federal.

Isso porque quem está recebendo esses benefícios agora poderá solicitar crédito consignado nas instituições financeiras.

Ou seja, as pessoas cadastradas nestes programas sociais podem fazer o pedido pela modalidade de empréstimo, a qual desconta as prestações diretamente do pagamento destes auxílios.

Confira a seguir se você é um dos beneficiários que recebem Auxílio Brasil ou BPC e podem realizar a solicitação bancária.

Liberado novo benefício para quem recebe Auxílio Brasil e BPC; veja se você tem direito

Atualmente, a possibilidade de pedir pela modalidade do crédito consignado é reservada apenas para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), servidores públicos e funcionários do setor privado.

Essa medida funciona como forma de reduzir o não pagamento (inadimplência). Isso porque ela oferece taxas de juros mais baixas, devido ao fato de que o valor da prestação é descontado diretamente da folha de rendimentos.

Em 2022, o BPC paga um salário mínimo de R$ 1.212 a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que vivem em situação de baixa renda.

Ao mesmo tempo, o Auxilio Brasil repassa hoje uma quantia de pelo menos R$ 400 aos beneficiários, o que pode ser ampliado dependendo de outros pré-requisitos que a família cumpra

Para se cadastrar no programa, é necessário estar inscrito no CadÚnico e se enquadrar nos requisitos para ser considerado membro de uma família em situação de pobreza ou extrema pobreza.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os beneficiários do BPC ainda dependem de autorização por parte do INSS para pedir crédito consignado..

Nas modalidades de crédito pessoal, ou seja, sem garantia, o juro é mais elevado, mesmo que o cidadão já seja cliente da instituição financeira.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!