Portal 6 estreia quadro que conta curiosidades do esporte em Goiás

A partir desta terça-feira (22), o Portal 6 apresenta uma série de vídeos semanais que trazem curiosidades sobre o esporte em Goiás.

O produto é produzido e apresentado por Pedro Hara e editado por Elvis Diovany, com veiculação no canal do Youtube do Portal 6 e nas redes sociais.

Neste primeiro episódio, um dado desconhecido por muitos sobre a Copa do Mundo e que envolve o estado de Goiás será mostrado.

Assista