Com investimento de US$ 50 bilhões, ferrovia passará por Goiás ao ligar oceanos Atlântico e Pacífico

Parceria entre Brasil e China promete reduzir tempo em 10 dias

Gabriella Pinheiro - 08 de julho de 2025

Brasil e China firmam parceria para construir malha ferroviária entre Atlântico e Pacífico. (Foto: Ministério dos Transportes)

Em uma parceria inédita, os governos do Brasil e da China assinaram, na última segunda-feira (07), no Ministério dos Transportes, um acordo para o início de uma colaboração na construção de um corredor ferroviário, denominado Ferrovia Transoceânica, que conectará o território brasileiro, no litoral do Rio de Janeiro e da Bahia, ao porto de Chancay, no Peru. A rota, inclusive, passará por Goiás.

Do lado brasileiro, o projeto ficará sob responsabilidade da Infra S.A., enquanto, do lado chinês, a iniciativa ficará a cargo do China Railway Economic and Planning Research Institute.

A iniciativa contará com um investimento estimado em pelo menos US$ 50 bilhões, além de uma extensão de 4.400 km. A previsão é que, durante o percurso, haja conexões com portos no Maranhão e no Espírito Santo, utilizando outras ferrovias brasileiras que já estão prontas ou em construção.

No momento, estão sendo conduzidos estudos para viabilizar a concessão do corredor, que integrará a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO) à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), ainda em construção, com leilão previsto para 2026.

De acordo com as empresas, a expectativa é que o corredor consiga reduzir o tempo de transporte de produtos brasileiros até a China — hoje feito via Oceano Atlântico — em até 10 dias.

“Este não é apenas um gesto formal, é o primeiro passo de uma jornada técnica, institucional e diplomática que visa aproximar continentes, reduzir distâncias e fortalecer laços entre nações que compartilham uma visão de longo prazo”, afirmou o secretário nacional de Ferrovias, Leonardo Ribeiro.

