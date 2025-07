Funcionária de condomínio de luxo no Lago Corumbá é humilhada e ameaçada: “vou voltar armado e te matar”

Câmeras registraram toda a cena. Síndico procurou a polícia e informou que vai contratar guarda armada para o local

Isabella Valverde - 10 de julho de 2025

Câmeras registraram toda a cena entre funcionária e agressores. (Foto: Reprodução)

Imagens do circuito interno flagraram o momento em que uma funcionária da portaria do Condomínio Vaca Brava, na região do Lago Corumbá IV, em Abadiânia, foi humilhada e ameaçada de morte por um homem.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (10) quando o agressor se revoltou após o filho dele ser advertido ao tentar acessar uma área restrita do condomínio.

Nas imagens, obtidas pelo Portal 6, ele aparece confrontando a funcionária com xingamentos e ameaças explícitas.

“Você gritou com meu filho? Pra entrar no carro?”, questiona.

“Gritei? Eu não gritei com ele não. Senhor quer que eu te mostre as câmeras”, responde a funcionária.

“Vou voltar agorinha armado e vir aqui te matar”, rebate o homem, em tom agressivo.

Durante o ataque, ele ainda profere ofensas como “gorda”, “puta” e “vagabunda”, acompanhado de outro familiar.

Em seguida, entrou em um veículo e deixou o local, afirmando que não estava brincando e desafiando a mulher a chamar a Polícia Militar (PM).

Assustada, a funcionária acionou o síndico do condomínio, que registrou um Boletim de Ocorrência. A vítima também foi orientada a formalizar a denúncia pessoalmente na Polícia Civil (PC).

Segundo o síndico Gustavo Ferreira, o homem foi autorizado a entrar no condomínio por um morador, supostamente para visitar um lote à venda. Ele classificou o episódio como “revoltante e humilhante”.

“Revoltante e humilhante passar por uma situação como essa. O que precisar do condomínio para proteger os funcionários nós vamos fazer”, afirmou.

Como medida imediata, Gustavo Ferreira informou que o condomínio que vai contratar guarda armada para reforçar a segurança no local.

