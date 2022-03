(FOLHAPRESS) – A influenciadora digital e ex-Fazenda Sthefane Matos, 23, precisou ser hospitalizada entre a noite desta segunda-feira (21) e a madrugada desta terça (22), e acabou descobrindo um sangramento no cérebro.

Em comunicado publicado no seu perfil do Instagram, foi informado que ela já vinha sentindo sintomas de uma “aparente virose” nos últimos dias, e que testou negativo para Covid-19.

No entanto, nas últimas horas, ela sentiu fortes dores de cabeça e foi encaminhada a um hospital, onde realizou uma tomografia.

“Foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave. Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas vinte e quatro horas em observação na UTI, apenas por precaução”, diz a nota.

“Contamos com vocês para apoiar Teté com energias positivas e para não dar voz às fake news”, pediu o perfil. Em seguida, é afirmado que novas informações e evoluções no tratamento serão divulgadas em breve.