Divulgada a lista dos mais de 11 mil selecionados para CNH Social em Goiás; veja quem conseguiu

A lista dos 11 mil selecionados para participarem do programa CNH Social foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Os candidatos inscritos devem conferir se o nome está na primeira chamada do projeto e se encontrado, precisam realizar a matrícula on-line até o dia dia 5 de abril no site do órgão.

“Os inscritos devem ficar atentos e acompanhar o cronograma e publicações do programa,” alerta a coordenadora do projeto, Ednalva Garcia.

Os selecionados também têm até o dia 22 de abril para apresentarem a documentação uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

O Detran-GO destaca que os candidatos que perderem o prazo serão automaticamente desclassificados.