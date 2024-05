Pastor de Goiânia causa revolta após dizer que “crianças também são culpadas” por abusos

Diversos internautas e até mesmo celebridades se mobilizaram para condenar a fala do religioso

Thiago Alonso - 01 de maio de 2024

Declaração foi dada durante culto pelo pastor Jonas Felício Pimentel, líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma fala polêmica do pastor Jonas Felício Pimentel, líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, tem repercutido entre internautas e celebridades, indignadas com a declaração.

No vídeo, publicado na terça-feira (30), o homem diz que crianças vítimas de abuso também possuem uma parcela de culpa, por “dar lugar” aos abusadores.

A declaração ocorreu durante um culto da instituição e tem causado revolta em alguns usuários da internet.

“Quando acontece o abuso de uma criança, a criança é também culpada porque ela deu lugar. Mas, olha só, isso é uma exceção, mas está dentro destes acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro: a responsabilidade começa com a mãe e com o pai”, afirmou.

No momento em questão, o pastor se referiu ao caso de uma criança de cinco anos abusada sexualmente por primos.

Ele ainda afirma que pais e mães não deveriam deixar os filhos dormirem nas casas de amigos e parentes para evitar as situações.

Repercussão

Não demorou muito para as críticas ao pastor tomarem conta da internet.

Em um dos comentários, uma seguidora pede por uma investigação sobre o caso:

“Esse cara deveria responder criminalmente por suas falas. Lamentável!”, afirmou.

“Este homem é um irresponsável falar uma ‘asneira’ dessa”, comentou outro.

Diversos artistas também repercutiram o caso.

Em uma publicação, a apresentadora Xuxa chama a atitude do homem de “repugnante”.

“Suas falas dão NOJO, são repugnantes! Nesse exato momento alguns bebês, crianças e adolescentes estão sendo abusados por pessoas que se acham no direito de satisfazer seus prazeres, coisas que para as crianças, o prazer que ela conhece nunca chegará perto do que é pra um adulto”, disse a rainha dos baixinhos.

Já o sertanejo Gusttavo Lima ironizou o caso: “só pode ser piada”.