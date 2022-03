Duas pessoas morrem após carro invadir contramão e bater em ônibus, na BR-070

Uma grave colisão frontal entre um carro de passeio e um ônibus deixou duas vítimas fatais durante a madrugada desta quarta-feira (23), na BR-070, próximo ao município de Aragarças, localizado na região Oeste de Goiás.

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo de grande porte estava seguindo viagem de Goiânia para Canarana (MT), quando teria sido surpreendido pelo Chevrolet Cobalt na contramão e com faróis apagados.

Dentro do carro de passeio tinha dois ocupantes e, devido ao impacto da colisão, um deles acabou sendo arremeçado para fora do veículo, enquanto o outro continuou preso no interior.

Nenhum dos dois estariam utilizando cinto de segurança no momento do acidente e acabaram morrendo no local.

O ônibus transportava 57 passageiros que não tiveram nenhum ferimento, já o condutor ficou levemente machucado.

Para que fosse possível continuar com a viagem, a empresa responsável pelo transporte enviou um outro ônibus para acolher os passageiros.