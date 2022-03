Mulher tem seios removidos após médico dizer que caroços não eram câncer e manda-la emagrecer

Por causa de um erro médico, uma mulher cuiabana teve de retirar os dois seios por completo após o profissional ‘confundir’ nódulos cancerígenos com gordura.

Edileny Mayre de Oliveira, de 46 anos, contou que buscou ajuda de um médico de Cuiabá e, durante a consulta, ele recomendou que ela buscasse emagrecer, pois era esse o ‘problema’ dela.

Após dois meses do diagnóstico errôneo, Edileny buscou novamente outro especialista e descobriu um câncer em estágio avançado.

Com o atraso do tratamento, a única solução que restou para Edileny foi retirar as duas mamas inteiras e iniciar o tratamento rígido com quimioterapia.

Não obstante, ela descobriu um novo nódulo: “ele tirou tudo, comecei a fazer quimioterapia e na sétima sessão apareceu um nódulo no outro peito”, contou ao portal Nova Mulher.

Edileny relatou que pensa fortemente em processor o médico antiprofissional pela apatia ao sério problema dela. No entanto, até o momento, ela ainda não formalizou a denúncia.