Terreiro de candomblé é depredado e pichado com o nome “Jesus” em Aparecida de Goiânia

“Eu espero que os responsáveis possam pagar pelo crime, porque estamos muitos tristes com a situação. Tudo o que conquistamos foi com muito suor e ver nossa casa nessa situação dói muito”.

Esse é o desabafo de Débora Marques, filha de santo do terreiro de candomblé Ile ogun ase abi awo, localizado na Avenida da Luz, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, que foi alvo de intolerância religiosa na quarta-feira (23).

O local foi invadido, furtado, depredado e teve as paredes pichadas com as frases “Jesus salvador” e “Jesus o rei dos reis”.

Ao Portal 6, ela revelou que os criminosos também chegaram a levar um botijão de gás que estava na organização.

“Quebraram quase tudo do local, principalmente artigos religiosos. Além disso, eles roubaram botijão, panelas, dinheiro, joias e até perfume”, conta.

De acordo com Débora, o crime foi descoberto em torno das 16h, quando ela estava indo até o lugar para preparar a reunião que aconteceria horas depois.

“Descobrimos tudo ontem por volta, às 16h. Não sabemos quando aconteceu, se foi de dia ou a noite, e nem o motivo. Nós não recebemos ameaças e nunca aconteceu nada parecido”, revela.

Agora, a casa terá que arcar com os prejuízos deixados pelos criminosos e comprar itens para a reforma do terreiro.

“Precisamos agora comprar tinta para pintar onde foi estragado. Nós já recebemos algumas doações de material de limpeza porque está tudo muito sujo”, diz.

Na tentativa de reparar os danos da ação, a organização está aceitando doações via Pix.

“No momento, estamos recebemos doações através do Pix (62) 99680-3358. Também pretendemos fazer uma rifa para organizar tudo no local”, conta.