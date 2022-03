Anitta alcança 1º lugar em mais ouvidas do mundo com ‘Envolver’

A cantora Anitta, 28, alcançou o primeiro lugar do ranking de músicas mais ouvidas no mundo pelo Spotify, na manhã desta sexta-feira (25). A artista entrou no Top 10 no sábado (19), alcançando a 9ª posição.

No Twitter a frase “Ela venceu” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados. Fãs e internautas celebraram a conquista da cantora. “É de Honório, é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Ela venceu!”, escreveu um internauta.

“Parabéns Anitta pelo 1º lugar no Spotify Global, todos sabemos que você merece”, disse outro.

No domingo (20) ela chegou a 7ª posição no domingo (20) e entrou oficialmente no Top 5 na terça-feira (22). Nesta quinta-feira (24), a artista chegou ao 2º lugar no ranking.

A canção “Envolver” ultrapassou “Heat Waves”, da banda Glass Animals, que ocupa agora o 3º lugar, atrás de “Plan A”, de Paulo Londra.

Desta forma, Anitta é a mulher mais ouvida do ranking, à frente de nomes como Dua Lipa, Adele, Camila Cabello, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Demi Lovato e Rosalía.

É a primeira vez que uma brasileira (ou brasileiro) chega a essa posição na parada.

“Envolver” foi lançada em novembro de 2021, mas começou a fazer história no último dia 18 de março, quando apareceu na posição 17 do Top 50 Global.

Até então, o maior sucesso de Anitta na plataforma era o hit “Vai Malandra”, que alcançou o 18º lugar.

A artista assina a composição da faixa ao lado de Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz. Ela também dirigiu o clipe da música, que contou com a produção de Harold Jimenez, colaborador frequente de Maluma e J Balvin.

A canção deverá integrar o novo disco da artista, “Girl From Rio”, a ser lançado neste ano. Anitta sempre disse ter vontade de expandir o funk a nível mundial e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros neste novo trabalho, mas com todas as letras em inglês e partes em espanhol.