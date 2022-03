Ex-BBB ganha pela 57ª vez na loteria e revela segredos para tirar a sorte grande

A ex-BBB 11 Paulinha Leite se tornou assunto na internet mais uma vez por ganhar um novo prêmio em jogos de loterias, alcançado a 57° vez.

A influencer confirmou no último sábado (19) ter ‘conquistado’ mais R$ 35 mil ao acertar a quina da Mega-Sena. Ela ainda revelou que passou bem perto de acertas os seis números e ganhar o valor estimado em R$ 190 milhões.

O que mais intriga os internautas é como Paulinha pode conseguir acertar os ‘chutes’ tão bem, já acumulando mais de R$ 1 milhão em prêmios. ‘Sorte ou técnica’?

Em entrevista ao UOL, a ex-BBB afirmou que antes de qualquer ‘dica’ para acertar os números, o fundamental é começar a jogar.

“Vejo muita gente dizer que queria ganhar, mas nunca jogou. Fica meio complicado, é um detalhe que as pessoas esquecem”, pontuou.

Um outro ponto importante, segundo Paulinha, é acreditar. Segundo ela, a ‘lei da atração’ é verdadeira e quando você acredita fielmente no propósito, ele acontece.

“Eu acredito muito no que estou fazendo. O Universo devolve”, disse e completou revelando o método adotado para selecionar os números.

“Eu formo um jogo com os números que mais me chamam atenção. Já ganhei R$ 174 mil assim, formando jogo com números do outdoor”, comentou.

Paulinha afirmou também que utilizará o mais recente prêmio recebido para investir em ações, no intuito de aumentar ainda mais o patrimônio que possui .