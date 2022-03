Identificado o jovem assassinado a facadas em rua de Anápolis

Foi identificado como Felipe Celestino Teles o jovem de 24 anos que foi assassinado na tarde desta sexta-feira (25), no bairro São João, região Sudeste de Anápolis.

Ele foi encontrado por moradores caído no chão, com marcas de violência no rosto, na cabeça e no pescoço, ocasionadas por uma arma branca.

Quando a Polícia Militar foi acionada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava presente no local, porém nada pode ser feito além de constatar o óbito.

Além disso, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram para a realização da perícia e remoção do corpo.

Felipe possuía passagens criminais por tráfico de drogas e as investigações ficarão sob a responsabilidade da Polícia Civil.