O que explica o sucesso de professor goiano de física que se tornou fenômeno no TikTok

Quem pensa que estudar é algo cansativo, pode se surpreender com os novos métodos de ensino inventado pelos professores para ensinar os alunos.

Com o avanço da pandemia e a implantação do sistema de ensino a distância (EAD), a tecnologia e as redes sociais se tornaram mediadoras na relação entre educadores e estudantes.

Apesar do retorno às escolas ter diminuído a dependência no uso das tecnologias, alguns professores continuaram utilizando as redes para ensinar e souberam aproveita-las para melhorar o desempenho dos alunos.

Esse foi o caso do mestre em física César Augusto Paiva. Ao Portal 6, o profissional, que atua na área há 20 anos, conta que decidiu levar todo o conhecimento sobre a disciplina para o Tik Tok.

“Confesso que antes da pandemia eu não tinha muito afeto com a tecnologia, mas comecei a tentar. No começo, todo o conteúdo que eu fazia ficava apenas na minha rede privada, que é o Instagram.

“Um dia, eu decidi criar uma conta no Tik Tok e divulguei no Instagram. Eu percebi que aquela forma podia atingir tantos alunos meus quanto de todo o Brasil”, afirma.

O que ele não esperava era que a decisão fosse atingir tantas pessoas em tão pouco tempo. Com apenas um mês da criação da conta, os vídeos do professor já somam mais de 88 mil visualizações.

“Eu estou surpreso com a repercussão. Foi bem maior do que eu esperava. Eu acho que a partir dessa ação, eu me senti mais próximo dos alunos. Eles observam a organização que eu tenho e a caligrafia e eles ficam mais ligados”, diz.

“Muitos deles chegam em mim e falam: “professor, eu vou fazer igual você mostrou no Tik Tok”. A partir disso ele passou a perceber que o trabalho nas redes vem dando certo. “Eu vejo que sou uma influência positiva para eles no sentido do estudo”, revela.

César conta que os vídeos têm contribuído para melhorar o desempenho dos estudantes e prepará-los ainda mais para as provas de Enem.

“Os alunos passaram a dar sugestões para temas para os vídeos. E vejo que muitos deles colocam na lista de estudo para acompanhar. Isso fez com que eles se dedicassem mais e se atentassem até na caligrafia, porque eles veem que eu sou muito organizado”, relata.

Mas por trás do sucesso, há muito esforço. César ressalta que o processo de criação dos vídeos para a plataforma demora cerca de horas e até dias para ser realizado.

“Eu seleciono o tema a partir do Enem. Já que a plataforma tem vídeos só de 29 segundos, é tudo muito rápido. Então eu fui adquirindo mais prática sobre a câmera, edição e outras coisas. Como eu sou professor, eu me desdobro, fico até tarde para entregar o conteúdo”, explica.

De acordo com ele, os vídeos tem alcançado, na maior parte, jovens que utilizam demasiadamente a plataforma para se divertirem.

“O Tik Tok tem, em sua maioria, jovens e crianças. Pra você ter uma ideia, em 2021, a rede social teve uma ‘explosão’. Cerca de 1 bilhão de contas ativas estavam por lá. Então, eu atinjo muitos jovens e poder compartilhar esse espaço com várias pessoas é interessante”, explica.

Mesmo em meio a correria do dia a dia, ele afirma que está motivado a continuar com o projeto e que se sente honrado por contribuir para a formação dos estudantes.

“O que me motiva a estar na rede social [Tik Tok] é que em vez de virar pra alguém e dizer como fazer, eu vou lá e faço. Eu mostro pro aluno, como faz um mapa mental, uma fórmula e isso pra mim não é um peso. Eu me sinto honrado já que assim, eu posso contribuir com eles e que eles tem um professor que se dispõem a fazer isso”, alega.

“As formas de aprender mudaram ao longo do tempo e temos que ir nos adaptando. Eu não posso comparar “o estudar” da minha época e com o de agora. Estudar pode ser lúdico, divertido e diferente”, completa.