Existem alguns tipos de doenças e condições que te dão direito à aposentadoria, devido à gravidade delas. Basicamente, elas agem de forma que incapacitam o trabalhador a continuar exercendo suas atividades profissionais.

Além disso, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não exige cumprimento de carência como acontece no caso do recebimento de outros benefícios previdenciários.

Portanto, confira a seguir 15 doenças que você talvez não sabia, mas te dão direito ao benefício da aposentadoria.

15 doenças que você não sabia, mas dão direito à aposentadoria no Brasil

Quem pode receber?

Em primeiro lugar, é importante pontuar essa questão.

O INSS oferece a aposentadoria por invalidez (atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente) aos cidadãos segurados pela Previdência Social, e que não possuem capacidade de trabalhar, de forma definitiva.

Para isso, é necessário comprovar a incapacidade, através da apresentação de documentos como laudos e exames. Além disso, o cidadão deve estar registrado no INSS para poder receber mensalmente o pagamento.

Além disso, o beneficiário deve estar trabalhando no serviço público ou contribuindo para a Previdência Social no momento em que ocorreu a incapacidade ou estar no período de qualidade de segurado, no caso dos segurados do INSS.

15 doenças que dão o direito de se aposentar:

1. Doença de Parkinson

Em resumo, esta doença atinge o sistema nervoso, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita.

Ela atinge a pessoa de forma progressiva, aumentando os sintomas gradualmente, até o ponto em que continuar trabalhando se torna inviável

2. Tuberculose

Por sua vez, a tuberculose é uma doença bacteriana que atinge os pulmões do paciente. Ela causa febre, tosse persistente, perda de peso, dor no peito, dentre outros sintomas.

Caso a pessoa não receba tratamento adequado, a condição pode evoluir para uma infecção generalizada, com complicações que podem até matá-la.

3. Alienação mental

Em seguida, temos essa condição, que se refere a distúrbios de ordem mental que podem incapacitar o trabalhador em sua rotina diária.

Dessa forma, a doença inabilita o doente ao trabalho, em tal grau ou frequência que impossibilita a continuidade regular da ocupação profissional.

4. AIDS

Conhecida pela sigla em inglês, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ataca o sistema imunológico do paciente, favorecendo o surgimento de outras doenças.

Transmitida sexualmente, já existem formas de tratamento para a enfermidade. Contudo, ainda não não existe cura definitiva e a condição ainda pode ser fatal.

5. Esclerose múltipla

Além disso, esta doença inflamatória atinge as estruturas que protegem os nervos do cérebro, afetando principalmente as capacidades cognitivas e de coordenação motora da pessoa.

6. Hanseníase

Conhecida também como lepra, essa infecção afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos do paciente.

Os sintomas incluem manchas claras ou vermelhas na pele com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés.

7. Paralisia incapacitante e irreversível

Neste caso, a paralisia não é a doença em si. Ela é uma condição causada por outras moléstias que possam ter afetado um indivíduo (como um Acidente Vascular Cerebral ou um Derrame).

Ela afeta a mobilidade e a sensibilidade do paciente, de forma que ele fique permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

8. Câncer

Por sua vez, a Neoplasia Grave é causada por um tumor maligno e exige que o paciente receba um intenso tratamento, que pode impossibilitá-lo de exercer uma profissão

9. Cardiopatia grave

Já esse termo se refere às doenças cardíacas que prejudicam o pleno funcionamento do órgão que bombeia sangue para o corpo.

Arritmias, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial são alguns dos sintomas que podem surgir em indivíduos com cardiopatias

10. Contaminação por radiação

Já os trabalhadores que ficam expostos à radiação podem se contaminar, o que traz complicações para a saúde como o desenvolvimento de doenças.

Em 1987, o acidente radiológico ocorrido em Goiânia, foi um episódio grave onde várias pessoas foram contaminadas por partículas radioativas de Césio-137

11. Cegueira

Ademais, possuir alguma forma deficiência visual pode comprometer a vida profissional e a produtividade do trabalhador.

12. Espondiloartrose anquilosante

Depois, temos esta doença inflamatória crônica, que afeta as articulações do corpo humano.

Ela pode acabar atacando partes como a coluna, articulações dos ombros, joelhos, quadris e tórax, além de gerar lesões nos olhos, nos pulmões e no coração;

13. Nefropatia Grave

Neste caso, o termo se refere a um grupo de doenças que afetam os rins das pessoas de forma crõnica.

Além de dores intensas, elas podem causar insuficiência renal, determinando incapacidade para o trabalho e/ou risco de vida.

14. Doenças no Fígado

Oficialmente chamada pelo termo hepatopatia grave, esse grupo de enfermidades atingem o órgão causando uma deficiência de funcionamento intensa e progressiva, sendo necessário o direito à aposentadoria

15. Doença de Paget

Por fim, esta condição é um transtorno que afeta os ossos do corpo humano. Ela ocorre mais comumente na pélvis, no crânio, na coluna e nas pernas.

Com o prolongar da doença, os ossos afetados podem ficar frágeis, se quebrando facilmente e sofrendo deformações.

