Antes dócil, pitbull ferozmente ataca dona dentro de elevador; veja o vídeo

Uma jovem, de 25 anos, foi atacada brutalmente pelo pitbull de estimação dentro de um elevador e por pouco não perdeu os membros superiores.

O caso aconteceu na Colômbia, mas as imagens das câmeras de seguranças acabaram viralizando em todo o mundo, chocando os internautas.

Através da gravação é possível ver a moça se abaixando para amarrar os cadarços e, segundos depois, sendo atacada pelo cachorro com muita violência.

As imagens mostram que ela consegue entrar no elevador com bastante dificuldade enquanto resiste ao ataque e, com bastante insistência, aperta os botões para descer os andares.

É nítido na gravação a incessante agressividade do cão, apesar de a garota continuar quieta e ensanguentada no chão.

De acordo com o portal La Opinión, a responsável pelo pitbull conseguiu sobreviver, mas precisou passar por algumas cirurgias para reparar os danos causados nos braços.

O site ainda relatou que alguns conhecidos da jovem mencionaram sobre o cão ter vivido quatro anos com ela exibindo um comportamento extremamente dócil.

No entanto, ela sempre realizava os passeios com o animal utilizando focinheira. Neste momento, em específico, ela o deixou livre e acabou sofrendo o incidente.

Veja o vídeo