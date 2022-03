Motorista morre durante grave batida na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (26), na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis.

O Portal 6 apurou que o condutor de um veículo teria perdido o controle da direção e acabou colidindo em uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionadas às pressas para ir ao local ajudar no resgate da vítima, que ficou presa nas ferragens. Havia apenas ele no automóvel, que ficou destruído.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no endereço e confirmou que, apesar dos esforços dos socorristas, o condutor não tinha mais sinais vitais e não resistiu.

A Polícia Militar já está acompanhando a situação e ficou responsável por chamar o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia e recolhimento do corpo.